Curiosità – All’asta gli occhiali del mahatma Gandhi

Un paio di occhiali appartenuti al Mahatma Gandhi sono stati venduti all’asta in Gran bretagna per la notevole cifra di 260mila sterline, circa 288mila euro. Un collezionista americano ha rilanciato per 18 volte nel corso di sei minuti prima di aggiudicarsi gli occhiali che hanno rischiato seriamente di finire nella spazzatura prima della vendita alla Casa d’aste East Bristol Auctions. Arrivati in una semplice busta, via posta, per giorni nessuno li ha prelevati dalla buca delle lettere in cui erano finiti. Sulla sua pagina Instagram la casa d’aste britannica ha postato uno scatto del momento in cui sono stati venduti gli occhiali del Mahatma, conservati dalla famiglia Gandhi per generazioni, come è stato poi appurato: “un incredibile risultato per un incredibile articolo”, il commento.