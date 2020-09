Viaggiano (PZ), inaugurato il centro di controllo ambientale Gea

In Val d’Agri, a Viggiano (Potenza), è stato inaugurato dall’Eni il centro di controllo ambientale “Gea” (Geomonitoraggi emissioni ambientali), una struttura “ad alta tecnologia in cui confluiscono i dati provenienti dai punti di rilevamento della rete di monitoraggio ambientale del Centro Olio (Cova) e delle aree afferenti del Distretto Meridionale”. Si tratta – è scritto in una nota – di un “ulteriore passo in avanti nel percorso di digitalizzazione dei processi e degli impianti”. Gea è un centro di controllo ambientale: i dati vengono elaborati giornalmente, con i parametri ambientali acquisiti tra l’altro da 14 punti emissivi del Cova, otto “nasi elettronici”, 15 fonometri e quattro nuove centraline della qualità dell’aria installate dall’Eni, che vanno ad aggiungersi a quella già esistente, e alle cinque gestite dall’Arpab. I 24 tecnici specializzati addetti al controllo e al monitoraggio di tutte le componenti ambientali della Val d’Agri saranno operativi per 24 ore al giorno. Nel corso dell’inaugurazione, Coldiretti Basilicata ha presentato il progetto di monitoraggio della qualità dei prodotti agroalimentari che ha come obiettivo “la conduzione di analisi ambientali sulla qualità dell’aria e biologiche sulla carne e sul latte di bovini che pascolano nelle aree interessate dalle attività di Eni in Val d’Agri”.