Buonabitacolo (SA) – Via libera alla fusione tra BCC di Buonabitacolo e Banca del Cilento. Nasce una nuova banca nel sud che opera in tre regioni: Campania, Basilicata e Calabria. La terza Banca per importanza del Sud Italia tra le BCC aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, e sarà costituita da 28 filiali in tre regioni e quattro province, con 170 dipendenti e un bacino di 50mila clienti. “Sono arrivate nei giorni scorsi le autorizzazioni ufficiali da parte della Banca Centrale Europea e della Capogruppo Iccrea all’operazione di fusione tra la Banca del Cilento, di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania e la BCC di Buonabitacolo” ha commentato il direttore generale della Banca del Cilento Ciro Solimeno. “Una nuova sfida per il credito cooperativo del nostro territorio – ha aggiunto il direttore generale della BCC di Buonabitacolo, Angelo De Luca – Maggiori servizi ed efficienza operativa nel dare supporto alle famiglie ed alle imperse del territorio” ha aggiunto De Luca. “Nei prossimi giorni -spiega Solimeno- avremo una videoconferenza con il Gruppo per stabilire tutti i prossimi passaggi, ma tutto fa pensare che la fusione potrà diventare operativa dall’inizio del 2021”. Quindi sia per la Banca del Cilento che per la consorella BCC di Buonabitacolo questo sarà l’ultimo anno in autonomia. La nuova Banca dovrebbe partire già a gennaio: “La progressione tecnica dell’operazione è andata avanti nonostante il momento sicuramente complicato causato dalla pandemia. La struttura è pronta, e quindi dobbiamo soltanto stabilire dal punto di vista «politico» l’avvio di questa importante operazione. Adesso si compiranno i passi necessari dal punto di vista amministrativo, e saranno convocate le due Assemblee Straordinarie dei Soci che dovranno deliberare l’operazione di fusione, dandone anche il termine di decorrenza” ha aggiunto Solimeno. “Una banca solida la nostra che porta con se un radicamento strutturato sul territorio che ora si colloca in un ambito più grande e con maggiori possibilità di sviluppo e crescita. E’ il percorso che abbiamo immaginato con i vertici della consorella del Cilento e che stiamo realizzando passo dopo passo. Le autorizzazioni ufficiali da parte della Banca Centrale Europea e della Capogruppo Iccrea all’operazione di fusione tra la Banca del Cilento, di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania e la BCC di Buonabitacolo è la dimostrazione che questa è la strada giusta che dovevamo percorrere” ha concluso il direttore De Luca.