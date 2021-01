Oltre tre ore di vertice di maggioranza a palazzo Chigi sul Recovery Plan con i ministri Alfonso Bonafede (M5s), Dario Franceschini (Pd), Teresa Bellanova (Iv) e Roberto Speranza (Leu), Roberto Gualtieri (Economia), Vincenzo Amendola (Affari europei), Peppe Provenzano (Coesione) e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro. Le delegazioni dei partiti sono state “rafforzate”: per il Pd il vice segretario Andrea Orlando e la responsabile delle donne, Cecilia D’Elia; per Leu i capigruppo Loredana De Petris e Federico Fornaro; per Iv i presidenti dei gruppi Maria Elena Boschi e Davide Faraone; per il M5s il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, il viceministro all’Economia, Laura Castelli e il sottosegretario agli Affari europei, Laura Agea. Sul tavolo la nuova bozza di Piano di ripresa e resilienza, inviata ieri ai partiti. Le delegazioni del Pd e di Iv partecipano da remoto. Secondo quanto si apprende da fonti di maggioranza, il Cdm in cui sarà portato il testo del Recovery plan dovrebbe svolgersi lunedì o martedì della prossima settimana. Stando a quanto filtra, tra le ipotesi sembra più probabile che la riunione si tenga martedì. Nelle prossime ore il recovery plan nella versione integrale sarà dato ai ministri che avranno almeno 24 ore per leggerlo e fare osservazioni. Hanno destato perplessità nella maggioranza le dichiarazioni rilasciate oggi dalla ministra Teresa Bellanova nelle quali ha certificato che il governo è arrivato al capolinea, “lo capiscono anche i bambini”. Matteo Renzi, leader di Iv, continua però a dire che tocca al premier prendere l’iniziativa e, riferiscono fonti parlamentari, è tornato a respingere offerte di ministeri che non contemplino un nuovo programma e un nuovo governo. La partita per ora è sul Recovery, il premier ha allargato il confronto alle forze politiche per valutare fino in fondo quali sono i margini della trattativa. La tesi di andare avanti con una maggioranza rabberciata non trova sponde non solo nel Pd, ma il segretario Zingaretti considera non percorribili anche altre strade. “Un altro governo, confuso, trasformista, trasversale, tecnico? Nulla di buono tutto ciò porterebbe all’Italia”.