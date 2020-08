Vallo della Lucania (SA), svolta nel giallo di Francesca Galatro, fermato un uomo

Ci sarebbe una svolta nel giallo sulla morte di Francesca Galatro la 66enne trans originaria di Buonabitacolo ma residente a Vallo della Lucania trovata senza vita ieri, con una coltellata al petto, in una casa per senza fissa dimora a Vallo della Lucania. Un uomo a lei vicino avrebbe confessato, raccontando che cosa sarebbe accaduto. L’uomo sarebbe in stato di fermo dalla scorsa notte. Si tratta di indiscrezioni che trapelano dalle indagini in corso per far luce sulla brutale morte della donna. Sulla vicenda dunque a breve potrebbe esserci una svolta.