Vallo della Lucania (SA) – Inaugurata la nuova sede della Banca 2021

Vallo della Lucania (SA) – La nuova “Banca 2021”, frutto della fusione dell’Istituto di Credito con sede a Vallo della Lucania e la BCC di Buonabitacolo ha una nuova sede. Inaugurata la struttura, 4 piani per un totale di circa 1600 metri quadrati. Presenti al taglio del nastro, insieme al presidente Pasquale Silvano Lucibello e al direttore generale Ciro Solimeno, il Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania Ciro Miniero e il sindaco Antonio Aloia, il Senatore Franco Castiello, presidente della Fondazione Grande Lucania, il presidente della BCc di Buonabitacolo, l’avv. Pasquale Gentile, il direttore generale della BCC di Buonabitacolo Angelo De Luca. La nuova sede ospiterà l’Ufficio di Presidenza e l’Ufficio di Direzione, ed è dotata di una originale Sala del Consiglio, che rappresenta l’anima della struttura. Il nucleo principale delle attività si svolgerà ovviamente nei moderni uffici, concepiti per costituire il cuore pulsante del complesso, dotato di una ospitale reception con cassa-self di ultima generazione, che consentirà di effettuare le principali operazioni bancarie. Non mancano ovviamente sale convegni e sale stipula, e ai 1600 metri quadrati destinati alle principali attività bancarie vanno aggiunti altri 700 metri quadrati, che saranno appositamente riservati ad uso Archivio. Una posizione strategica, a pochi metri dall’uscita della SP 430 Cilentana, la struttura rappresenterà un vero e proprio biglietto da visita per Vallo della Lucania. Banca 2021 è l’unione del Cilento e del Vallo di Diano in un progetto finalizzato alla crescita territoriale.