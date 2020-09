Unisa, domani il seminario online sullo sviluppo sostenibile

Domani, venerdì 25 settembre alle 10:30 si terrà, sulla piattaforma Jitsi, il seminario “#biblioUnisa4dev” dedicato al tema dello sviluppo sostenibile. L’evento, organizzato dall’Osservatorio Giovani Unisa in collaborazione con il Centro di Documentazione Europea dell’Università di Salerno, si inserisce nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile e sarà un momento di confronto tra il mondo universitario e la comunità, durante il quale saranno illustrate anche le attività e le iniziative messe in atto dal Centro Bibliotecario di Ateneo sul tema. L’Osservatorio Giovani Unisa parteciperà con due interventi: un’introduzione ai temi della sostenibilità e all’interesse crescente che le nuove generazioni hanno dimostrato nei confronti delle tematiche Green; un confronto internazionale con l’intervento di giovani colombiani sul tema della sostenibilità vista anche in relazione alla situazione emergenziale da Covid -19. La giornata si aprirà con i saluti di Ciro Apre, delegato del Rettore alle Politiche di Sostenibilità e Marialuisa Saviano, referente dell’Unisa per l’Educazione alla Sostenibilità. Interverranno: Maria Rosaria Califano, direttore del Centro Bibliotecario di Ateneo, Stefania Leone, responsabile scientifico dell’Osservatorio Giovani Unisa, Cristian Gomez, Juan Jacobo Jurado, Alina Pinto, Remo Rivelli, Alessandra Boccone, Tania Maio, Emilio Ciaburri, Viviana Polese, Chiara Mugnano, bibliotecari del Centro Bibliotecario di Ateneo e Maria Senatore, responsabile documentalista del Centro di Documentazione Europea Unisa.