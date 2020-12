Troppe le disuguaglianze regionali per la sanità.

Sulle coperture vaccinali non c’è un’area del Paese che brilli più delle altre; sull’adesione agli screening oncologici il Sud è molto indietro ma l’effetto covid si fa sentire in tutta Italia. Così come l’emergenza sanitaria ha mostrato quanto le carenze nell’assistenza territoriale e in quella domiciliare accomunino varie aree del nostro territorio. E i pazienti con malattie rare hanno dovuto fare i conti con tagli all’assistenza socio-sanitaria durante il periodo di lockdown. E’ la fotografia che emerge dall’Osservatorio civico sul federalismo in sanità, giunto alla sua ottava edizione, presentato oggi da Cittadinanzattiva- Tribunale per i diritti del malato nel corso di un web meeting alla presenza anche del Ministro della Salute Roberto Speranza. Il rapporto pone l’accento sulle difficoltà già presenti nella sanità italiana, acuite dallo tsunami pandemia, dove le regioni presentano una situazione a macchia di leopardo fra ricoveri sospesi, posti letto mancanti in terapia intensiva e medici ed infermieri insufficienti. Ad esempio, rileva, nei primi cinque mesi del 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019, la Toscana registra un ritardo del 40,7% nell’erogazione degli screening mammografici mentre la Calabria arriva al 71,2%. Sul colorettale, Calabria e Lazio registrano una riduzione di oltre il 72% che, nel caso del Lazio, corrisponde circa a 540 casi in meno diagnosticati di tumore. In Campania e Calabria mancano mammografi, apparecchiature per Tac e Risonanza magnetica. Insomma, la seconda ondata di emergenza covid 19 non solo non ha consentito di recuperare le prestazioni sanitarie rimandate, ma di fatto ha generato un ulteriore effetto valanga. Al 5 novembre l’Abruzzo ha deliberato la sospensione dei ricoveri meno urgenti (entro 60 gg, 180 gg, 12 mesi), mentre Lombardia, Puglia, Calabria e Campania hanno optato per una sospensione integrale dei ricoveri. A seguito delle misure previste dal Governo per implementare i posti letto, alla data del 9 ottobre 2020 solo Veneto, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta risultavano pronte ad affrontare la seconda ondata con una dote di letti in terapia intensiva che supera i 14 posti per 100mila abitanti, la soglia di sicurezza fissata dal Governo. Situazione critica in Campania che ha incrementato di 92 posti letto a fronte dei 499 previsti dal DL 34, in Umbria che non ha incrementato alcun posto letto e nelle Marche che ha incrementato solamente 12 posti letto. Altre Regioni sono comunque indietro come Abruzzo, Piemonte, P.A Trento e Puglia. Ancora più evidente la carenza di personale sanitario – medici ed infermieri – disponibili presso questi reparti. Non va meglio sul fronte dell’assistenza domiciliare: in Italia, il numero di over 65 che ricevono cure domiciliari è quasi raddoppiato nell’ultimo quadriennio, passando dalle 232.687 persone del 2014 alle 433.366 del 2017. Nel 2017, sono state prese in carico 868.712 persone (pari all’1,8% dei residenti) con differenze notevoli fra regione e regione. E per quanto riguarda la pandemia, sono state istituite solo la metà delle Usca (unità speciali di continuità assistenziale per l’emergenza covid) previste. E ancora: due pazienti su tre affetti da malattie rare sono stati costretti a spostarsi per le cure, in maggioranza verso il centro-nord. A quanto rileva un’indagine civica di Cittadinanzattiva, durante il periodo di emergenza e di lockdown, il 65% dei pazienti con malattie rare ha avuto grandi difficoltà, in particolare per l’interruzione della assistenza specialistica (43,7%), il 36,2% ha riscontrato problemi nel poter continuare la terapia, l’8,2% si è trovato senza assistenza personale, con l’impossibilità di muoversi e un aiuto nel compiere atti quotidiani come vestirsi, lavarsi. C’era anche il timore di recarsi nella farmacia territoriale per paura di contrarre il virus (25,4%) o l’impossibilità di proseguire la terapia a causa della chiusura del day hospital (18,9%). Il 13,6% ha avuto difficoltà nella consegna dei farmaci a domicilio.