Trent’anni dall’operazione Desert Storm.

La notte tra il 16 e il 17 gennaio del 1991 una coalizione di 34 Stati guidati dagli Usa lanciava l’operazione Desert Storm, dando il via alla prima Guerra del Golfo contro l’Iraq di Saddam Hussein. L’obiettivo fu raggiunto poco più di un mese dopo: ripristinare la sovranità del Kuwait, invaso dalle truppe irachene il 2 agosto 1990. L’attacco cominciò con un pesante bombardamento aereo e missilistico delle installazioni militari e di obiettivi del regime di Saddam a Bagdad. L’offensiva continuò per tutta la notte. Il quartier generale del governo, le stazioni televisive, le piste dell’aviazione e i palazzi presidenziali furono distrutti, assieme a oltre il 30 per cento della forza aerea e della contraerea irachene. Saddam reagì lanciando missili Scud contro Israele. Il 28 febbraio, dopo il completo ritiro delle forze irachene dal Kuwait, il presidente americano George Bush dichiarò la cessazione delle ostilità, la liberazione del Kuwait e la fine della Guerra del Golfo. Ne scoppierà tuttavia una seconda nel 2003, che porterà all’abbattimento del regime di Saddam e alla sua impiccagione per crimini di guerra e contro l’umanità.