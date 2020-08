Trenta razzi lungo il confine tra Israele e il Libano.

Sempre più complessa la questione israelo-libanese. Il Libano presenterà una denuncia presso le Nazioni Unite, per l’incidente verificatosi nella tarda serata di martedì lungo in confine con Israele. Il Consiglio supremo di difesa del Libano, questo mercoledì, ha condannato l’assalto israeliano e ha incaricato il ministro degli Esteri facente funzioni di presentare una denuncia all’Onu per l’attacco subito. Diverse esplosioni sono state avvertite nella tarda serata di mercoledì, nei pressi di Manara, sul confine tra Libano e Israele, per il lancio di 30 razzi segnalatori. L’esercito israeliano (Idf) ha definito l’episodio un incidente militare. Le fonti di stampa locale affermano che i 30 razzi sono stati lanciati in una zona che nelle scorse settimane è stata bersaglio di raid da parte delle forze armate di Tel Aviv, che affermano di aver colpito degli obiettivi dell’organizzazione politico-militare-sciita Hezbollah. Le tensioni si sarebbero intensificate inseguito all’uccisione di un ufficiale dell’organizzazione libanese durante un raid israeliano avvenuto nel mese di luglio. Oramai è un annoche tra i due paesi sono scoppiate le tensioni. Era il mese di settembre dell’anno scorso quando Israele aveva lanciato dei missili contro obiettivi libanesi, dopo un attacco di Hezbollah contro dei blindati israeliani lungo la frontiera. La questione duqnue ruota sempre e solo sul ruolo di Hezbollah. Il movimento che oramai è politico è considerato da Israele e USA un’organizzazione terroristica. In realtà negli ultimi dieci anni Hezbollah si è trasformato in partito politico rappresentato in governo e parlamento. Va ricordato che le tensioni tra Israele ed Hezbollah ebbero l’apice dello scontro nel 2006 con un’operazione militare durata 33 giorni, con 1200 morti da parte libanese e 160 da parte israeliana.