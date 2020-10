Caduto – per cause in fase di accertamento da parte dei Carabinieri – dal tetto di un capannone dismesso, nella zona industriale di Tito (Potenza), un operaio di 47 anni, di Ferrandina (Matera), è morto stamani. Oltre ai militari dell’Arma, sul posto sono giunti anche i Vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118 “Basilicata soccorso” che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’operaio.