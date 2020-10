Torchiara (SA), dal 9 all’11 ottobre la sesta edizione StoryRiders 2020

Sono arrivati anche dall’estero, come dall’Inghilterra e dalla Svizzera, quest’anno i racconti per la sesta edizione di StoryRiders 2020, il festival culturale che trasforma Torchiara, nel cuore del Cilento, nel paese delle storie. In programma dal 9 all’11 ottobre, la manifestazione porterà nel paese del Cilento molti ospiti, tra cui Ferruccio de Bortoli e Marisa Laurito, che parleranno di svariati temi. Ma il filo conduttore sarà ovviamente la pandemia da Covid 19, tema anche del concorso letterario. Realizzato con il contributo della Regione, nell’ambito del Fondo Cultura 2020 (e patrocinato da Comune e Provincia), Storyriders è nato da un’idea di Angela Riccio, ex responsabile delle relazioni esterne di Fiera Milano, che ha trasformato il Borgo di Torchiara, in un salotto letterario. “Con questa manifestazione – ha detto Alberto Zobbi, presidente dell’Associazione organizzatrice Ergo South – abbiamo cercato di dar vita a un appuntamento culturale che, mediante parola, scrittura e confronto riproponga il piacere antico del raccontare, con i divertimenti di cui l’uomo dispone”.