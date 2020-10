Tempa Rossa, Total: “La produzione è risalita”

In Basilicata, nel Centro Olio Tempa Rossa della Total, “con il riavvio delle prove di esercizio, dopo la breve fermata di metà settembre”, la produzione è “progressivamente risalita grazie alla riapertura in sequenza dei pozzi della concessione, e alla messa in esercizio degli impianti di trattamento già testati”, con la produzione di petrolio che si “assesta a 40 mila barili al giorno”. Lo ha reso noto, in un comunicato, la Total, precisando poi che “è stato così possibile riprendere le spedizioni di greggio alla raffineria di Taranto, di gas metano nella rete Snam Rete Gas, e il caricamento delle autobotti con Gpl dal deposito di Guardia Perticara (Potenza)”