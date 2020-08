Teggiano, a settembre la fase pilota di “DreamCoder 2.0” per l’accesso digitale alla Stazione Spaziale Internazionale

Un progetto importante per gli studenti e per gli appassionati dello Spazio sta per partire a Teggiano. La Città Museo è stata infatti scelta da Nanoracks Space Outpost Europe srl di Torino per effettuare la prima fase pilota del progetto DreamCoder 2.0, co-finanziato dall’ Agenzia Spaziale Europea (ESA) e da RINA Consulting SpA. Il progetto, risultato vincitore del bando – ESA Business Applications, vuole essere una risposta innovativa per il settore della formazione e in particolare per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e per gli insegnanti, ma non solo, che avranno l’opportunità di accedere digitalmente alla Stazione Spaziale Internazionale. Lo strumento prevede l’utilizzo di una scheda elettronica con 12 sensori attivabili dall’utente tramite una web-console. La fase pilota di DreamCoder 2.0 prevede l’appuntamento di apertuta il 5 settembre, dalle 17, presso il complesso della SS. Pietà a Teggiano e a seguire il 7, l’8 e il 9 settembre si terrà la dimostrazione gratuita, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Un progetto che mira alla sensibilizzazione e alla formazione nell’ambito delle scienze spaziali, a cui l’Amministrazione comunale di Teggiano invita a partecipare, insieme alla dottoressa Veronica La Regina, amministratore unico di Nanoracks Europe e direttore commerciale per Europa e Asia per il gruppo XO Markets Holdings Inc. Un progetto importante per gli studenti e per gli appassionati dello Spazio sta per partire a Teggiano. La Città Museo è stata infatti scelta da Nanoracks Space Outpost Europe srl di Torino per effettuare la prima fase pilota del progetto DreamCoder 2.0, co-finanziato dall’ Agenzia Spaziale Europea (ESA) e da RINA Consulting SpA. Il progetto, risultato vincitore del bando – ESA Business Applications, vuole essere una risposta innovativa per il settore della formazione e in particolare per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e per gli insegnanti, ma non solo, che avranno l’opportunità di accedere digitalmente alla Stazione Spaziale Internazionale. Lo strumento prevede l’utilizzo di una scheda elettronica con 12 sensori attivabili dall’utente tramite una web-console. La fase pilota di DreamCoder 2.0 prevede l’appuntamento di apertuta il 5 settembre, dalle 17, presso il complesso della SS. Pietà a Teggiano e a seguire il 7, l’8 e il 9 settembre si terrà la dimostrazione gratuita, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Un progetto che mira alla sensibilizzazione e alla formazione nell’ambito delle scienze spaziali, a cui l’Amministrazione comunale di Teggiano invita a partecipare, insieme alla dottoressa Veronica La Regina, amministratore unico di Nanoracks Europe e direttore commerciale per Europa e Asia per il gruppo XO Markets Holdings Inc