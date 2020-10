StudioSì: le BCC del Gruppo Iccrea puntano sui giovani

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea gestirà 46,5 milioni di euro del fondo “StudioSì – Fondo di Specializzazione Intelligente”: l’ultimo strumento promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per la formazione specialistica universitaria attraverso la concessione di finanziamenti agevolati senza interessi e garanzie. Il Fondo si rivolge a giovani residenti in Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sardegna e Sicilia che intendano frequentare programmi universitari, master e altri percorsi d’istruzione in Italia o all’estero, e a studenti di tutte le altre Regioni che intendano frequentare un ateneo o una scuola specialistica nel Mezzogiorno. Un’opportunità da non perdere, per i giovani e per il Mezzogiorno. Un contributo alla sostenibilità dei nostri territori, per le BCC del Gruppo Iccrea.