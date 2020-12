Stalking, danneggia l’auto della ex: arrestato 26enne a Lavello (PZ)

Con le accuse di atti persecutori ai danni dell’ex convivente e danneggiamento aggravato della sua automobile, a Lavello, un giovane di 26 anni, di origine romene, è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri. Arrivati sul posto dopo una segnalazione fatta al 112, i militari dell’Arma hanno accertato che il giovane aveva appena aggredito la donna, “dopo averle mandato in frantumi – è scritto in un comunicato – il parabrezza della sua auto e urinato sul cofano motore”.