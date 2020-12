Sorteggio Mondiale 2022: Italia con Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania

L’Italia ha scoperto le sue avversarie per la qualificazione al mondiale del 2022 in Qatar. L’urna di Zurigo, infatti, ha inserito gli azzurri nel gruppo C con Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Al termine del sorteggio, il ct Roberto Mancini, ha parlato ai microfoni di Raisport: “Non dobbiamo sottovalutare nessuno. Le partite vanno giocate e vinte tutte. La Svizzera era una delle squadre migliori nella seconda urna, sarebbe potuta essere testa di serie. L’unico vantaggio è che sono vicini: sarà un viaggio corto”. Ecco il quadro completo dei gironi delle qualificazioni. Gruppo A: Portogallo, Serbia, Irlanda, Lussemburgo, Azerbaigian. Gruppo B: Spagna, Svezia, Grecia, Georgia, Kosovo. Gruppo C: Italia, Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria, Lituania. Gruppo D: Francia, Ucraina, Finlandia, Bosnia, Kazakistan. Gruppo E: Belgio, Galles, Repubblica Ceca, Bielorussia, Estonia. Gruppo F: Danimarca, Austria, Scozia, Israele, Far Oer, Moldova. Guppo G: Olanda, Turchia, Norvegia, Montenegro, Lettonia, Gibilterra. Gruppo H: Croazia, Slovacchia, Russia, Slovenia, Cipro, Malta. Gruppo I: Inghilterra, Polonia, Ungheria, Albania, Andorra, San Marino. Gruppo J: Germania, Romania, Islanda, Macedonia del Nord, Armenia, Lichtenstein. Si qualificano direttamente in Qatar le 10 vincenti dei gruppi. Per gli altri 3 posti, playoff (doppio, prima 6 semifinali, poi 3 finali) tra le 10 seconde e le 2 “migliori vincenti dei gruppi di Nations League non ancora qualificati”.