Sileri: “Se scenderanno i contagi la Basilicata potrebbe diventare gialla”

“La gestione del Covid in Basilicata non è stata diversa da quella fatta da altre Regioni: anche la Basilicata ha avuto le difficoltà comuni ma ora i numeri stanno andando meglio. Vediamo cosa accadrà nei prossimi giorni, se scenderanno ulteriormente i contagi e il sovraccarico delle strutture sanitarie, che finora non è stato drammatico, presto la Basilicata tornerà a essere gialla”. Così – secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa della Giunta lucana – il viceministro alla salute, Pierpaolo Sileri, nel corso di una visita alll’Irccs Crob (Centro regionale oncologico Basilicata) di Rionero in Vulture (Potenza).