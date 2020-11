Siamo zona gialla, anche nella Casa di Riposo “Sacro Cuore” a Buonabitacolo

Dunque siamo “zona gialla”, e prendiamone atto. Ci comporteremo di conseguenza, è chiaro. Rispettosi delle norme. Rimane un fatto però, che merita forse qualche risposta, o magari, forse meglio, che la magistratura faccia luce, perché no, evidentemente. Siamo zona gialla e quindi tutto è sotto controllo. Eppure, è accaduto ieri, lo ha denunciato pubblicamente in un’intervista a Radio Alfa, il sindaco di Buonabitacolo, Giancarlo Guercio, nonostante siamo in zona gialla, dove tutto è sotto controllo, un’ambulanza del 118 interviene su richiesta del sindaco, del medico, per soccorrere una paziente anziana, rinchiusa da diversi giorni con il Covid, in una casa di riposo per anziani a Buonabitacolo, insieme ad altri 18 contagiati Covid, dove ieri mattina è deceduta un’altra anziana con il Covid, e non trova posto per il ricovero in ospedale. I sanitari hanno provato, molteplici volte, a trovare un letto in uno degli ospedali della ASL di Salerno, dove ricoverare l’anziana donna. per affermazione del sindaco Guercio hanno fatto molteplici telefonate. Eppure alla fine, sconsolati si sono dovuti arrendere. Hanno lasciato una bombola di ossigeno per la povera donna e sono andati via. Insomma, siamo zona gialla, tutto è sotto controllo. Nonostante questo, rimane, nel salernitano, una struttura che non è una RSA, ma semplicemente una casa di riposo per anziani, dove all’interno non c’è personale sanitario a supporto degli anziani che vi risiedono. Si tratta di persone con problemi di deambulazione, alcuni affetti da demenza senile, c’è anche una persona con un femore rotto. Anziani e personale di servizio da alcuni giorni, da quando sono stati scoperti, per caso, 19 casi positivi al Covid, rinchiusi nella struttura in attesa di un qualche cosa che nessuno sa spiegare, perché si, siamo zona gialla e va tutto più o meno bene. La curva dei contagi continua a salire nel salernitano, da più parti e da giorni c’è l’allarme per le terapie intensive con posti già esauriti. Ma va tutto bene, siamo zona gialla. Credo sia opportuno che, magari oggi, le autorità competenti si rechino presso la Casa di Riposo “Sacro Cuore” a Buonabitacolo, per spiegare agli anziani che sono rinchiusi li da alcuni giorni che va tutto bene, perché siamo zona gialla.

PS mi raccomando, controllate la bombola di ossigeno, magari si stà esaurendo anche quella.