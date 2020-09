Serre (SA), inaugurato l’ambulatorio veterinario. De Luca: “Molte persone fanno terapie con gli animali”

“Abbiamo realizzato una bellissima struttura che si presta anche a diventare in tempi rapidi il secondo ospedale veterinario della Campania, dopo quello storico dell’Asl Napoli 1”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca inaugurando l’ambulatorio veterinario a Serre (Sa) realizzato con fondi europei in e voluto dal Comune di Serre e dall’Asl di Salerno. La struttura si presta anche a diventare un ospedale di II livello “Questa struttura – ha detto De Luca – nasce perché abbiamo approvato una legge Regionale sugli animali d’affezione, in particolare il consigliere Picarone ci ha lavorato. L’abbiamo voluta per una ragione innanzitutto di sensibilità umana, gli animali d’affezione non sono un lusso, non sono uno sfizio, ci sono centinaia di migliaia di persone anziane ma anche persone malate, ragazzi che hanno problemi di autismo, disabili, che fanno terapie anche usando gli animali”. De Luca ha anche sottolineato che “viviamo in tempi di grande aggressività nel linguaggio e nei comportamenti, nella società italiana sono stati introdotti elementi tossici, non si riesce a parlare e a confrontarsi rispettandosi, è una guerra continua, un’aggressione continua, soprattutto nelle campagne elettorali, le aggressioni sono all’ordine del giorno. Allora un elemento di sensibilità nei confronti degli animali fa crescere gentilezza e sensibilità in generale”