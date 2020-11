Serie B, Salernitana-Reggiana sub iudice. Servirà un supplemento d’indagine

Il risultato della partita Salernitana-Reggiana di sabato scorso, che non si è svolta per la mancata presentazione della squadra ospite alle prese con 29 casi di Covid fra squadra e staff, per il momento, rimane sub iudice. Il giudice sportivo della Serie B, Emilio Battaglia, infatti non ha inflitto la sconfitta per 3-0 a tavolino alla squadra emiliana, perché sta aspettando degli approfondimenti sulla questione. Gli emiliani non erano riusciti a partire per la trasferta essendo bloccati, così hanno sostenuto informandone la Salernitana, da numerosi casi di contagio da Coronavirus. Da regolamento il ‘jolly’ per chiedere il rinvio era già stato usato dalla Reggiana in occasione della sfida con il Cittadella, così sembrava scontato il 3-0 a tavolino. Invece il giudice sportivo prende tempo per un supplemento d’indagine.