Serie A, un terzetto in testa a punteggio pieno. Ronaldo salva la Juventus a Roma

Napoli, Milan e Hellas Verona in testa al campionato a punteggio pieno, dopo le prime due giornate. I partenopei si sono imposti 6-0 al San Paolo contro il Genoa, grazie alla doppietta di Lozano e alle reti di Zielinski, Mertens, Elmas e Politano. Gli uomini di Gattuso hanno offerto una prova convicente e dopo aver chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio, hanno chiuso la sfida. Gli azzurri sono stati abili a concretizzare le occasioni costruite nella ripresa, sfruttando alcune leggerezze degli avversari. I rossoneri hanno vinto 2-0 in trasferta contro il Crotone (gol di Kessie e Diaz). I veronesi, invece, tra le mura amiche hanno rifilato un 1-0 all’Udinese. Decisiva la rete di Favilli al 57′. Al secondo posto c’è la coppia formata dalla Juventus e dal Sassuolo a quota 4. Le doppiette di Veretout e Ronaldo (entrambi con un rigore) firmano il 2-2 tra Roma e Juventus, con i bianconeri che rimontano due volte, la seconda dopo essere rimasti in 10 uomini per l’espulsione di Rabiot. Buona prova per gli uomini di Fonseca, che dominano la sfida, ma non riescono a chiudere i conti e alla fine sono stati puniti dal carattere della Vecchia Signora e dalla cattiveria sotto porta di Ronaldo, che ha firmato il 2-2. Il Sassuolo ha rifilato un 4-1 allo Spezia (reti di Dijuric, Galabinov, Berardi, Defrel e Caputo). Esordio vincente per l’Inter, che a San Siro ha battuto 4-3 la Fiorentina, al termine di una sfida spettacolare. I viola passano in vantaggio al 3′ di Kouamè, ma subiscono il pareggio di Lautaro Martinez al 47′ e l’autorete di Ceccherini al 52′. Poi sale in cattedra Ribery, che regala due assist a Castrovilli e Chiesa, che firmano la contro-rimonta. I toscani sfiorano il successo, ma i nerazzurri ribaltano il risultato realizzando due reti dall’87’ all’89’ con Lukaku e D’Ambrosio. Decisiva la mossa di Conte di inserire nel secondo tempo Hakimi, Vidal, Naingollan e Sanchez, che inizia l’azione del 3-3 e firma l’assist per il 4-3. Da rivedere, invece, il reparto difensivo, che ha commesso diversi errori. Ecco gli altri risultati: Torino-Atalanta 2-4, Sampdoria – Benevento 2-3 e Cagliari-Lazio 0-2.