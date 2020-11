Serie A, Milan- Verona 2-2: Ibrahimovic salva i rossoneri

Nella settima giornata di Serie A, il Milan, non è andato oltre il 2-2 a San Siro contro l’Hellas Verona che va subito avanti con Barak. Poi un’autorete per parte, Calabria e Magnani. Ibra ha l’occasione per pareggiare, ma sbaglia un calcio di rigore e si fa perdonare al 93’ con il gol del 2-2. Buona prova per gli scaligeni che hanno dominato la prima frazione di gioco. Nella ripresa, però, sono calati e nonostante l’ottima prova di Silvestri, decisivo con i suoi interventi in un paio di circostanze, hanno subito il pareggio. I rossoneri, invece, hanno reagito allo svantaggio e di fatto hanno creato diverse occasioni. Il risultato permette agli uomini di Pioli di conservare il primo posto in classifica e di portarsi a +2 sul Sassuolo, che ha pareggiato 0-0 in casa contro l’Udinese. Al terzo posto, invece, c’è la coppia formata da Napoli e Roma, appaiate a quota 14. I primi si sono imposti 1-0 in trasferta contro il Bologna grazie al gol di Osimhen. Nella ripresa gli azzurri trovano il raddoppio con Koulibaly, ma la rete viene annullata per un tocco di mano di Osimhen. Gli azzurri non riescono a chiudere la sfida e nel finale sono decisivi i salvataggi di Ospina e Hysaj su Orsolini e Palacio. Successo esterno anche per la Roma sul campo del Genoa. A trascinare i giallorossi è stato Mkhitaryan con una tripletta (47′, 67′ e 85′), ai rossoblù non basta il pari di Pjaca. Deludono, invece, la Juventus e l’Inter, che hanno pareggiato 1-1 contro la Lazio e l’Atalanta. Ecco gli altri risultati: Cagliari – Sampdoria 2-0, Benevento – Spezia 0-3, Parma – Fiorentina 0-0 e Torino – Crotone 0-0.