Serie A, Milan fermato dal Parma, Inter a -3 dalla vetta

Nell’undicesima giornata di Serie A, il Milan non è andato oltre il 2-2 contro il Parma a San Siro. Gli emiliani realizzano due reti in 56′ minuti con Hernani e Kurtic, grazie a una straordinaria concretezza sotto porta, ma nella ripresa hanno subito la doppietta di Theo Hernandez. I rossoneri sono stati protagonisti di una grande reazione dopo aver subito lo svantaggio iniziale, centrando due traverse e un palo nel primo tempo e si sono visti annullare con la Var il gol di Castillejo. Sembrava una serata storta per gli uomini di Pioli, che hanno continuato ad insistere e sono riusciti a centrare il pareggio. Il Milan ha 3 punti di vantaggio sull’Inter, che ha vinto 3-1 in trasferta contro il Cagliari. Dopo essere andata in svantaggio nel primo tempo per una rete di Sottil, la squadra di Conte ribalta il risultato nell’ultimo quarto d’ora grazie ai gol di Barella, D’Ambrosio e Lukaku. Al terzo posto, invece, c’è la coppia formata da Juventus e Napoli. I bianconeri hanno vinto in trasferta 3-1 contro il Genoa grazie alle reti di Dybala e alla doppietta di Cristiano Ronaldo, che ha realizzato due rigori. Gli azzurri, invece, si sono imposti 2-1 in casa contro la Sampdoria. Dopo aver chiuso i primi 45′ in svantaggio (gol di Jankto) la squadra di Gattuso cambia faccia nella ripresa grazie alle sostituzioni. L’allenatore calabrese, infatti, fa entrare Lozano e Petagna al posto di Politano e Ruiz. L’attaccante messicano pareggia e serve all’ex Spal l’assist del gol vittoria. Ecco gli altri risultati: Sassuolo – Benevento 0-1, Crotone Spezia 4-1, Lazio – Hellas -Verona 0-1, Atalanta – Fiorentina 3-0 e Bologna – Roma 1-5.