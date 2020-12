Serie A, il Milan la recupera nel finale: 2-2 con il Genoa. L’Inter è a -1

Nella dodicesima giornata di Serie A, il Milan non è andato oltre il 2-2 in trasferta contro il Genoa. Destro porta avanti due volte i rossoblù, Calabria e Kalulu all’83’ rispondono. Ad approfittare del mezzo passo falso dei rossoneri, è l’Inter che a San Siro ha vinto 1-0 contro il Napoli. A decidere la sfida è Lukaku, che trasforma il calcio di rigore concesso per un fallo di Ospina su Darmian. Una decisione che ha provocato la forte protesta del capitano degli azzurri, Lorenzo Insigne, che ha criticato l’arbitro Massa ed è stato espulso. Gli uomini di Conte, non hanno disputato una buona partita, ma hanno conquistato un successo pesantissimo che gli permette di portarsi a -1 dal Milan capolista. Nel primo tempo, infatti, hanno creato una sola occasione sprecata da Lautaro Martinez e nella ripresa sono stati salvati da Handanovic, che ha compiuto diversi interventi decisivi. Non è bastata, invece, la prestazione positiva agli uomini di Gattuso, che hanno imposto il loro gioco e hanno costruito diverse occasioni. Una spinta continua che non è calata neanche con l’inferiorità numerica. Nel finale i partenopei hanno colpito un palo con Petagna. Al terzo posto c’è la Juventus, che ha pareggiato 1-1 all’Allianz Stadium con l’Atalanta. Bianconeri in vantaggio al 29′ con Chiesa, pari al 57′ di Freuler. Subito dopo Cristiano Ronaldo si fa parare un rigore da Gollini. Ecco gli altri risultati: Udinese – Crotone 0-0; Benevento – Lazio 1-1; Hellas Verona – Sampdoria 1-2; Spezia – Bologna 2-2; Fiorentina- Sassuolo 1-1 e Parma – Cagliari 0-0.