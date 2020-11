Serie A, il Milan consolida il primato in classifica

Nella sesta giornata di Serie A, il Milan ha battuto in trasferta 2-1 l’Udinese. I rossoneri trovano il vantaggio nel primo tempo con Kessié, ma ad inizio ripresa i padroni dL’Inter parte forte ma non concretizza, a inizio ripresa il Parma passa al primo tiro in porta e poco dopo raddoppia. Brozovic la riapre, Perisic pareggia al 92’. Fallisce l’aggancio provvisorio al Milan in testa alla classifica e martedì c’è il Real Madridoi casa pareggiano con un rigore di De Paul. Nel finale Ibrahimovic sigla il raddoppio con una splendida rovesciata. Una vittoria sofferta quella degli uomini di Pioli, che hanno dovuto fronteggiare le azioni dei friulani, che hanno sperato di riuscire a portare a casa almeno un pari. Il club lombardo consolida il primato in classifica e si porta a +2 sul Sassuolo, che ha vinto 2-0 in trasferta contro il Napoli, grazie ai gol di Locatelli e Lopez. Gli azzurri sprecano diverse occasioni e alla fine sono stati beffati dai neroverdi. Al terzo posto a quota 12 ci sono, invece, la Juventus e l’Atalanta che hanno battuto in trasferta lo Spezia (4-1) e il Crotone (2-1). L’Inter non è andata oltre il 2-2 a San Siro contro il Parma. I nerazzurri sono partiti forti ma non hanno sfruttato le occasioni costruite e nella ripresa hanno subito la doppietta di Gervinho. Gli uomini di Conte, però, riaprono la sfida con Brozovic e nel finale Perisic firma il pareggio. Ecco gli altri risultati: Torino – Lazio 3-4, Bologna – Cagliari 3-2, Roma- Fiorentina 2-0 e Sampdoria – Genoa 1-1.