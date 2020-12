Serie A, il Milan chiude l’anno in vetta alla classifica

Nella quattordicesima giornata di Serie A, il Milan batte 3-2 a San Siro la Lazio. I rossoneri realizzano due reti nei primi 15 minuti della sfida con un colpo di testa di Rebic e con Calhanoglu, che trasforma un calcio di rigore. Poi la reazione dei biancocelesti che aggiuntano il pareggio grazie ai gol di Luis Alberto e Immobile, che con un sinistro trafigge Donnarumma. Nel finale Theo Hernandez firma il successo con un colpo di testa. Un successo fondamentale per i rossoneri che conservano il +1 sull’Inter, che ha vinto 2-1 in trasferta contro l’Hellas Verona. Lautaro Martinez porta in vantaggio i nerazzurri ad inizio ripresa con un gran gol, poi i gialloblù pareggiano con Ilic che sfrutta un errore di Handanovic al 63′. I nerazzurri tornano avanti definitivamente con il gol di Skriniar. Al terzo posto c’è la Roma che ha vinto 3-2 in casa contro il Cagliari, che sale a 27 punti, uno in più del Sassuolo. I romagnoli si sono imposti 3-2 in trasferta contro la Sampdoria. Seguono il Napoli, che non è andato oltre l’1-1 al San Paolo contro il Torino e la Juventus che ha perso 3-0 in casa contro la Fiorentina. Ecco gli altri risultati: Crotone – Parma 2-1, Bologna – Atalanta 2-2, Udinese – Benevento 0-2 e Spezia – Genoa 1-2.