Serie A, il Milan batte l’Inter e si prende la vetta solitaria

Nella quarta giornata di Serie A, il Milan batte 2-1 l’Inter, grazie alla doppietta di Ibrahimovic, che sblocca la sfida al 13′ sulla respinta del calcio di rigore che Handanovic gli aveva parato. Tre minuti più tardi lo svedese raddoppia su assist di Leao. Al 30′ Lukaku accorcia le distanze, ma non basta. I rossoneri sono stati abili a concretizzare le occasioni costruite e dopo essere andati sul 2-0 hanno contenuto l’iniziativa dei nerazzurri, che non sono riusciti ad avere l’equilibrio giusto. La difesa, infatti, è apparsa in difficoltà e ha commesso alcuni errori che hanno inciso sul risultato finale. C’è stata la reazione dopo il gol, ma nel secondo tempo la squadra è apparsa stanca e non è riuscita a sfruttare alcune occasioni. Il successo, inoltre, permette agli uomini di Pioli, di conquistare la vetta solitaria della classifica, grazie alle quattro vittorie consecutive. Al secondo c’è il Sassuolo con 10 punti, che ha vinto i trasferta 4-3 contro il Bologna. I rossoblù passano in vantaggio con Soriano, ma Berardi sigla l’1-1. Gli uomini di Mihajlovic realizzando due reti con Svanberg e Orsolini, ma i neroverdi ribaltano il punteggio con Djuric, Caputo e l’autorete di Tomiyasu. Sorride anche il Napoli, che al San Paolo rifila un pesante 4-1 all’Atalanta, dopo aver dominato la sfida. Protagonista assoluto della sfida Lozano, autore di una doppietta, poi Politano ed Osimhen. Nella ripresa Lammers realizza il gol della bandiera. Insieme agli azzurri a quota 8 c’è la Juventus, che non è andata oltre l’1-1 in trasferta contro il Crotone. Ecco gli altri risultati: Sampdoria-Lazio 3-0, Spezia-Fiorentina 1-1, Torino-Cagliari 2-3, Udinese- Parma 3-2 e Roma-Benevento 5-2.