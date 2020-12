Serie A, il Milan batte la Sampdoria e conserva il +5 sull’Inter

Nella decima giornata di Serie A, il Milan ha battuto 2-1 in trasferta la Sampdoria. I rossoneri sbloccano la sfida al 45′, quando Kessie trasforma un calcio di rigore. A un quarto d’ora dal termine Castillejo entra e firma il raddoppio al primo pallone toccato. Ekdal accorcia nel finale ma non basta. Dopo un inizio difficile, gli uomini di Pioli hanno dominato la sfida e hanno siglato il vantaggio. Nella ripresa i blucherchiati si presentano con un atteggiamento più propositivo per cercare di agguantare il pareggio, ma il Diavolo ha il merito di realizzare il raddoppio. I liguri non si arrendono e accorciano le distanze e sfiorano il pareggio nel finale. Il terzo successo consecutivo permette alla squadra di Pioli confermare il +5 sull’Inter, che ha a San Siro ha vinto 3-1 contro il Bologna. La sblocca il solito Lukaku al 15′, bis del ritrovato Hakimi prima dell’intervallo. Nella ripresa la riapre Vignato, ma Hakimi segna la doppietta personale. Al terzo posto ci sono la Juventus e il Napoli, che hanno vinto rispettivamente contro il Torino (2-1) in casa e il Crotone (0-4) in trasferta. Ecco gli altri risultati: Spezia – Lazio 1-2; Hellas Verona – Cagliari 1-1; Parma – Benevento 0-0; Roma – Sassuolo 0-0. Rinviata per maltempo la partita tra l’Udinese e l’Atalanta.