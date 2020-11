Serie A, il Milan batte il Napoli e resta al primo posto

Nell’ottava giornata di Serie A, il Milan espugna il San Paolo grazie al successo per 3-1 sul Napoli. I rossoneri sono stati trascinati da Zlatan Ibrahimovic, autore di una doppietta. Gli uomini di Gattuso, infatti, hanno reagito al doppio svantaggio, ma il goal è arrivato al 63′ con Mertens. Poi restano in dieci per il doppio giallo a Bakayoko. Nel finale i rossoneri calano il tris con Hauge. I rossoneri hanno imposto il proprio gioco nella prima parte della sfida, poi hanno contenuto la reazione degli azzurri, che hanno trovato di fronte uno straordinario Donnarumma, che è stato decisivo con i suoi interventi. Nella seconda, invece, sono stati abili a concretizzare le occasioni costruite realizzando altre due reti. Gli azzurri, invece, al contrario hanno mostrato una manovra lenta e prevedibile. La squadra di Pioli sale a 20 in classifica, a +2 sul Sassuolo, che ha battuto in trasferta il Sassuolo (reti di Boga e Berardi). Al terzo c’è la Roma che in in casa ha vinto 3-0 contro il Parma, grazie alla rete di Borja Mayoral e alla doppietta di Mkhitaryan. I giallorossi si portano a +1 sulla Juventus e +2 sull’Inter. I bianconeri si sono imposti in casa 2-0 contro il Cagliari, al termine di una partita gestita e dominata, ma decisa dalla doppietta di Cristiano Ronaldo, che sale a quota 8 in campionato. Vittoria in rimonta dell’Inter sul Torino. Ospiti avanti di due lunghezze con Zaza e Ansaldi, i nerazzurri ribaltano tutto con Sanchez, Lukaku (doppietta) e Lautaro Martinez. I granata reggono 60 minuti, grazie a una prestazione contraddistinta da un grande attenzione in fase difensiva e al contropiede in quella offensiva. Poi crollano e subiscono la rimonta dei nerazzurri, che si portano sul 2-2 spinti da una reazione d’orgoglio che gli ha permesso di completare la rimonta. Il risultato premia gli uomini di Conte, che per l’ennesima volta, infatti, sono stati costretti a rimontare una situazione di svantaggio. Sorride anche il Benevento che in trasferta ha vinto 1-0 contro la Fiorentina di Prandelli, alla sua seconda esperienza sulla panchina dei toscani. Decisiva la rete di Improta. Ecco gli altri risultati: Crotone – Lazio 0-2, Spezia – Atalanta 0-0, Sampdoria – Bologna 1-2 e Udinese-Genoa 1-0.