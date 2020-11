Serie A, il Milan allunga in vetta +5 su Inter e Sassuolo

Nella nona giornata di Serie A, il Milan ha vinto 2-0 in casa contro la Fiorentina. I rossoneri sbloccano la sfida al 17′ con Romagnoli su corner battuto da Brahim Diaz e spizzato da Kessie, che dopo dieci minuti realizza il 2-0 su rigore. Nel finale del primo tempo l’ivoriano ha l’occasione di raddoppiare dal dischetto ma Dragowski gli nega il 3-0. Gli uomini di Pioli dominano la prima frazione di gioco e poi controllano il resto della partita. Il risultato, inoltre, permette al Milan di portarsi a +5 su Inter e Sassuolo. Gli uomini di Conte hanno battuto 3-0 in trasferta il Sassuolo, grazie alle reti di Sanchez e Gagliardini e all’autogol di Chiriches. Buona la prova offerta dai nerazzurri, che sono entrati in campo con l’atteggiamento giusto, sono stati concreti in fase offensiva e hanno concesso pochissimo agli avversari. Al terzo posto ci sono la Juventus, che non è andata oltre 1-1 in trasferta contro il Benevento (reti di Morata e Letizia), il Napoli e la Roma. Gli azzurri si sono imposti 4-0 al San Paolo nella sfida contro i giallorossi, al termine di una partita dominata. Nella prima frazione sblocca Insigne, raddoppio nella ripresa di Fabian Ruiz, il tris è di Mertens, Politano cala il poker. Un succeso dedicato a Diego Armando Maradona, scomparso pochi giorni fa, nello stadio che sarà dedicato a lui. Gli azzurri sono scesi in campo con una maglia speciale come quella indossata dall’Argentina nel mondiale del 1986. Un omaggio doveroso, invece, è giunto da parte di tutte le squadre, che hanno osservato un minuto di silenzio prima di scendere in campo e al 10 minuto si sono fermate per ricordarlo. Nelle altre sfida della giornata sorridono anche l’Hellas Verona e il Bologna, che hanno battuto rispettivamente l’Atalanta 2-0 e il Crotone 1-0. Il Cagliari non è andato oltre il 2-2 contro lo Spezia.