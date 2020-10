Serie A, Atalanta e Milan prime in classifica

Nella terza giornata di Serie A, l’Atalanta e il Milan si prendono la testa classifica. I nerazzurri hanno battuto in casa il Cagliari 5-2, dopo aver dominato la partita, grazie alle reti di Muriel, Gomez, Pasalic, Zapata e Lammers. Gli uomini di Gasperini, hanno mostrato il solito bel gioco, caratterizzato da azioni e meccanismi consolidati. I rossoneri, invece, si sono imposti 3-0 a San Siro contro lo Spezia. La sfida si rivela dura per il Diavolo che riesce a rompere l’equilibrio al 54′ quando Calhanoglu su punizione crossa al centro per Leao, che in spaccata firma l’1-0. L’episodio sveglia il Milan, che chiude i conti trovando due gol in due minuti dal 76′ al 78′ con Hernandez (diagonale) e Leao (tiro da distanza ravvicinata). Alla spalle della coppia di testa ci sono il Sassuolo che tra le mura amiche ha rifilato un pesante 4-1 al Crotone e l’Inter che in trasferta non è andata oltre l’1-1 contro la Lazio. La Benemata è passata in vantaggio al 30′ con Lautaro Martinez, ma nella ripresa i biancocelesi trovano il pari con Milinkovic – Savic. Gli uomini di Conte, sono stabili a sbloccare il punteggio, ma non sono riusciti a chiudere i conti per la mancata concretezza sotto porta e non aver sfruttato la superiorità numerica. Il reparto difensivo, inoltre, ha subito un gol per la terza partita consecutiva. Sorridono anche la Sampdoria e la Roma, che hanno vinto in trasferta contro la Fiorentina (1-2) e l’Udinese (0-1). Successi casalinghi per il Parma contro l’Hellas Verona e per il Benevento contro il Bologna. Le due compagini hanno vinto 1-0. La giornata, inoltre, resterà nella storia per le polemiche relative al match tra la Juventus e il Napoli. Dopo aver riscontrato la positività di Zielinski ed Elmas al coronavirus, l’Asl aveva bloccato la partenza dei partenopei per Torino. I numerosi casi del Genoa, invece, la Lega ha deciso di adottare il protocollo della Uefa, in cui si stabilisce che nel caso in cui una squadra abbia almeno 13 giocatori della rosa a disposizione la sfida può essere disputata. Per questo motivo, non c’è stato nessun rinvio e la Juventus ha deciso di presentarsi regolarmente all’Allianz Stadium. Di conseguenza i partenopei rischiano il 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione per il mancato svolgimento della sfida. La palla passa al giudice sportivo che prenderà la decisione definitiva.