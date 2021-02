Se solo ci fosse stato Marchionne.

Ci manca Sergio Marchionne, un manager che ha rappresentato, nel panorama industriale italiano e internazionale, nei suoi 14 anni a capo prima della Fiat e poi di F.C.A., il sesto gruppo automobilistico al mondo, la visione di futuro che l’Italia dovrebbe avere. Se ci fosse stato Marchionne, tutto sarebbe stato altro. Sai l’imbarazzo del Presidente Mattarella nel decidere se affidarsi a Draghi o a Marchionne. Due personalità, ma tanto diverse tra loro. Uno con l’esperienza della finanza, delle banche, l’altro con la leadership di aver saputo guidare migliaia di uomini, una grande azienda, portandola ai vertici mondiali, nel periodo più grigio per il mondo dell’auto. Ci manca il suo stile la leadership del grande condottiero. Quello che manca all’Italia è la sua visione, quel saper guardare oltre e immaginare gli scenari futuri, la grande capacità di intuire, prevedere e anticipare lo sviluppo dei mercati, dell’auto nel suo lavoro, ma più semplicemente del mondo. Quello che manca agli italiani è quel coraggio delle azioni concrete, spesso di rottura col passato, ma che senza visione, il coraggio da solo spesso si tramuta velocemente in incoscienza. Marchionne e la sua forza di osare, di rompere gli schemi dimostrò la lungimiranza di una visione materializzata in strategia. Credo che la forza più grande che possedeva era la capacità di fare squadra, puntare sul valore del gruppo, per affrontare le sfide. Le decisioni però no, quelle sono responsabilità del leader. “La leadership non è anarchia. In una grande azienda chi comanda è solo. La responsabilità condivisa non esiste. Io mi sento molte volte solo” affermava. Sapeva bene che in certi “momenti chiave” decidere significa accettare di assumersi, in solitudine, la responsabilità e il rischio della scelta. Anche a costo di andare controcorrente e di non piacere al sistema. Una responsabilità che però quando arrivavano i risultati positivi, non mancava di riconoscere pubblicamente il lavoro e l’impegno messo in gioco da tutti gli uomini dentro i suoi stabilimenti. Quando segnò con il successo dei numeri di bilancio raggiunti nel 2008 ebbe a dire: “Il fatto di far crescere la squadra e di aver portato a questi risultati è veramente un riconoscimento alla capacità di questi ragazzi di saper accettare le sfide che sembravano impossibili”. La forza di un grande leader che avrebbe potuto stupirci ancora tanto, soprattutto ora. Il suo esempio rivoluzionario e dirompente, la sua lungimiranza e il suo coraggio quasi spregiudicato, realista e vincente, è la lezione che i giovani dovrebbero apprendere. Una lezione che dovrebbero apprendere gli aspiranti politici e governanti. In un discorso ai giovani universitari a Roma disse: “Siate come i giardinieri: investite le vostre energie in modo che qualsiasi cosa facciate duri una vita intera e anche di più”. Col suo immancabile pullover rompendo gli schemi del “così si è sempre fatto” ha lasciato un segno indelebile ed una lezione che può cambiare anche ora le sorti del nostro Paese. In un intervento alla platea degli studenti della Bocconi nel marzo del 2012 affermò: “Quando ho iniziato l’università, in Canada, ho scelto filosofia. L’ho fatto perché sentivo che, in quel momento, era una cosa importante per me. Poi ho continuato studiando tutt’altro, e ho fatto prima il commercialista e poi l’avvocato. E ho seguito tante altre strade, passando per la finanza, prima di arrivare a occuparmi di imballaggi, poi di alluminio, di chimica, di biotecnologia, di servizi e oggi di automobili. Non so se la filosofia mi abbia reso allora un avvocato migliore o mi renda oggi un amministratore delegato migliore. Ma mi ha aperto gli occhi, ha aperto la mia mente ad altro. Nel cammino di ognuno di noi ci sono tante porte e dietro di esse ci sono cose che possono cambiare noi stessi e la nostra vita. Ma le può riconoscere solo chi ha abbracciato l’abitudine ad apprezzare tutto ciò che può capitare, che ha mantenuto una mente aperta al cambiamento, alla voglia di crescere, di mettersi alla prova”. Che Governo avrebbe messo in campo Marchionne considerando che lui, per primo, ha sempre sostenuto la necessità di un’accelerazione del cambiamento dell’Italia nel trasformarsi. Uno che sosteneva che la forza di Fca, Cnh Industrial e Ferrari era solo nella ricchezza di donne e uomini di virtù che ne facevano parte. “Persone che sentono la responsabilità di ciò che fanno, che agiscono con decisione e coraggio, che non si tirano indietro quando si tratta di dare il buon esempio”.