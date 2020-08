Scuola – Nel Vallo di Diano ufficializzate le nomine dei dirigenti

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha ufficializzato le nomine valide dal 1 settembre 2020 fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto 2021). L’Istituto Comprensivo di Sant’Arsenio sarà retto da Antonella Vairo, l’Istituto Comprensivo Sala Consilina – Viscigliete da Giovanna Pagano, l’Istituto Comprensivo Sala Consilina – Camera da Rosalba De Ponte, l’Istituto Comprensivo di Buonabitacolo da Antonietta Cantillo, e l’Istituto Omnicomprensivo di Padula da Maria D’Alessio. la sorpresa è per l’Istituto Omnicomprensivo di Padula, dove quest’anno si attendeva la nomina del successore della Preside Liliana Ferzola, in pensione dal 1° settembre. Una scuola con 487 alunni iscritti al Liceo Scientifico “Pisacane”, circa 120 alle Scuole Medie, e circa 100 alla scuola dell’Infanzia. Qui l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania non ha nominato un nuovo dirigente ma ne ha decretato la reggenza.