Scuola, Merra: “In Basilicata il 75% degli istituti è pronto ad usare la didattica a distanza”

La Regione Basilicata, dopo aver posticipato al 24 settembre l’inizio dell’anno scolastico, sta predisponendo “le strategie definitive per un trasporto sicuro”, anche in relazione al fatto che circa il 75% degli istituti scolastici lucani è pronto a utilizzare la didattica a distanza (Dad): lo ha reso noto, attraverso l’ufficio stampa della giunta regionale, l’assessore ai trasporti, Donatella Merra (Lega). Lo scorso 31 agosto il Ministero ha condiviso con le Regioni le linee guida per il trasporto, ha aggiunto Merra, e ha “accolto in parte la nostra richiesta di risorse aggiuntive per potenziare il servizio: non saranno stanziate fino al 2021 nuove risorse, ma potranno essere utilizzati momentaneamente i 400 milioni di euro già destinati nel decreto agosto per ristorare le aziende dei mancati ricavi durante il lockdown”. In base ai dati forniti dall’ufficio scolastico regionale, inoltre, il 75% delle scuole della Basilicata può attivare la didattica a distanza: “Questi dati ci sono utili per continuare a lavorare sull’offerta dei servizi di trasporto da garantire, senza dimenticare – ha concluso l’assessore – che gli stessi coefficienti di sicurezza dovranno essere assicurati anche sulle corse destinate all’utenza operaia”.