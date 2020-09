Scuola, la proposta di Ricci: “Serve una cabina di regia con i comuni per coordinarsi”

“Domani bisogna capire De Luca cosa vuole fare sulla data di inizio, se partire il 14 o rimandare a dopo le elezioni. E comunque chiederemo l’istituzione di una cabina di regia regionale sulla scuola, perché le diverse istituzioni devono coordinarsi”. Così’ Nicola Ricci, segretario generale della Cgil Campania, spiega i punti principali su cui il sindacato si aspetta risposte nella riunione convocata per domani nel tardo pomeriggio dal governatore della Campania Vincenzo De Luca sulla scuola. Alla riunione partecipano infatti i vertici della dirigenza scolastica regionale e i sindacati. “Giusto convocare questo tavolo – spiega Ricci – perché il coordinamento è necessario con le parti sociali ma anche tra istituzioni. Siamo in un momento in cui ognuno segue una strada, il Governo, le Regioni, anche le città, penso a Napoli che ha istituito delle linee di bus dedicate mentre per le aree interne della Campania non c’è nulla di aggiuntivo. Capisco che De Luca e de Magistris non si parlano ma serve un tavolo di coordinamento della Regione con la Città Metropolitana e il comune di Napoli, è impensabile che non si faccia sinergia”. Tanti i temi su cui si aspettano risposte. “Non sappiamo – sottolinea Ricci – la ripartizione delle assunzioni, non sappiamo i numeri dei tamponi per gli insegnanti e il personale ata, servono informazioni sull’arrivo dei banchetti singoli e anche sugli interventi edilizi che a dieci giorni dall’inizio della scuola di certo non si potranno fare in maniera seria”. Il segretario della Cgil spiega anche le ansie degli insegnanti. “Sono preoccupati – prosegue – sulla messa in sicurezza delle scuole e sul controllo preventivo che è difficile con i tempi della sanità. In Campania parliamo di un milione di persone in campo tra docenti e personali ata, impegnati in circa 38.000 plessi scolastici in tutta la Regione, serve a tutti loro una direzione chiara, un’idea. In più domani porremo anche il problema del personale fragile, di cui si parla poco, cioé di quegli insegnanti che hanno delle malattie e non torneranno a scuola perché non possono rischiare di essere contagiati. Per molti proseguirà la didattica a distanza ma ricordo che in molte zone interne della Campania non arriva neanche l’adsl, altro che la fibra, quindi le difficoltà restano”.