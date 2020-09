Scuola – In campania si decide giovedì. Intanto prorogate al 10 settembre le misure per i rientri

Napoli – “Giovedì incontreremo tutte le componenti del mondo della scuola. Come annunciato, avremo un quadro più completo della situazione e si potrà valutare ogni decisione sulla base di dati oggettivi”. Così, in un post su Facebook, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. In Campania intanto prorogate fino al 10 settembre le misure previste dalla Regione per tutti i cittadini residenti che rientrano da qualunque Stato estero o dalla Sardegna con mezzi pubblici o privati, sia con tratte dirette che attraverso scali o soste intermedie nel territorio nazionale. E’ quanto prevede un’ordinanza firmata dal governatore, Vincenzo De Luca. Tutti i campani che rientrano in regione hanno “l’obbligo di segnalarsi entro 24 ore dal rientro al competente Dipartimento di prevenzione della Asl di appartenenza al fine di somministrazione del test sierologico o del tampone e del monitoraggio della relativa situazione epidemiologica”. Agli stessi cittadini è fatto obbligo “di osservare l’isolamento domiciliare fiduciario per 14 giorni dal rientro, fatto salvo l’esito negativo degli esami”.