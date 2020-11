Scuola, in Basilicata solo 9,4% degli istituiti connessi con fibra ottica fino a casa

Gli edifici scolastici della Basilicata raggiunti dalla cosiddetta “fibra fino a casa” (Ffth) sono solo il 9,4 per cento: il dato è pubblicato oggi dal quotidiano economico “Il Sole 24 Ore”, che cita l’ultima relazione annuale dell’Agcom”. La relazione precisa che la percentuale italiana è pari al 17,4 per cento. L’inchiesta – firmata da Eugenio Bruno e Claudio Tucci – approfondisce la situazione di istituti e studenti costretti dall’epidemia alla didattica a distanza, che da oggi in Basilicata riguarda tutti gli studenti delle scuole superiori.