Scuola in Basilicata, l’appello dei sindacati: “La riapertura deve garantire i diritti di tutti”

Alla vigilia delle festività natalizie, intanto, si fa sempre più acceso il dibattito sul ritorno alla didattica in presenza al 75 per cento nelle scuole superiori di secondo grado, soprattutto sulla possibilità di avere orari di ingresso scaglionati. In una nota congiunta, Cgil, Cisl e Uil della Basilicata hanno sottolineato che “la riapertura non può essere una misura di ordine pubblico, ma deve garantire i diritti di tutti”. I sindacati hanno aggiunto di “dissentire totalmente, nel metodo e nel merito, dal piano di riorganizzazione messo a punto dal prefetto di Potenza: su un tema di tale rilevanza si devono ascoltare le istanze del mondo della scuola e promuovere momenti di confronto con le parti sociali. Se invece continuerà a prevalere l’ostinazione e l’unilateralismo, la risposta non potrà che essere la mobilitazione”. Preoccupazione è stata espressa anche dal Cidi (Centro iniziativa democratica insegnanti) di Potenza): “La decisione presa dal prefetto di Potenza di voler scaglionare l’ingresso degli studenti nelle due fasce orarie delle ore 8 e delle 10 suddividendoli per triennio e biennio non ci sembra la più adeguata”. E sullo sfondo della pandemia si allunga l’ombra della crisi economica e sociale.