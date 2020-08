Scuola, in Basilicata ipotesi rinvio a fine settembre: ecco i motivi

La data di avvio dell’anno scolastico, in Basilicata, potrebbe cambiare, dal 14 al 24 settembre (in quest’ultimo caso, con fine delle lezioni l’11 giugno 2021): tale prospettiva sta prendendo corpo per due motivi principali. Il primo riguarda l’allestimento delle aule, il secondo è legato al trasporto degli studenti verso gli edifici scolastici.