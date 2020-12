Scuola, in Basilicata elementari e medie in presenza dal 9 dicembre

In Basilicata (zona arancione dallo scorso 11 novembre) le scuole elementari e medie torneranno in aula il prossimo 9 dicembre. Lo ha deciso il presidente della Regione Vito Bardi, prorogando la precedente ordinanza che, entrata in vigore lo scorso 17 novembre, scadeva oggi. “Dopo aver sentito il parere dei tecnici, e dopo aver valutato che in questa fase è prioritario tutelare la salute della comunità lucana – ha detto il governatore lucano – ho deciso di estendere la didattica a distanza per le scuole primarie e secondarie di ogni grado fino all’8 dicembre”.