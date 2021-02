Scuola dell’infanzia paritaria Maria Josè, di Sanza, le rassicurazioni del sindaco.

Sanza (SA) – Dallo scorso mese di ottobre, continue e molteplici interlocuzioni hanno interessato, costantemente, le relazioni istituzionali tra l’amministrazione comunale e la Madre Generale, suor Maria La Maida, delle figlie di nostra Signora al Monte Calvario, di Roma, sull’ipotesi di spostamento delle suore che attualmente vivono presso l’Asilo Comunale, scuola dell’infanzia paritaria Maria Josè, di Sanza. Chiarito l’aspetto fondamentale che, la stessa ipotesi di spostamento delle suore, è frutto di una decisione unilaterale in virtù delle difficoltà che l’Ordine monastico stà vivendo, in termini di vocazioni ma anche per questioni legate alla gestione ordinaria dell’Ordine, che si badi bene, nulla ha a che vedere con la situazione in essere delle suore che vivono a Sanza. Occorre infatti rammentare che esiste una convenzione tra le parti; oltremodo è utile ricordare che in modo puntuale, l’amministrazione comunale ha sempre onorato ogni impegno. Sin da subito, alla comunicazione verbale dell’ipotesi di spostamento delle suore, l’amministrazione comunale, di concerto con S.E. Mons. Antonio De Luca, vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, dopo aver raccolto anche le considerazioni delle suore che vivono a Sanza, ha manifestato l’interesse a trovare ogni possibile soluzione per evitare quanto preannunciato. Nel mentre l’amministrazione comunale ha accolto l’invito della Madre Generale, suor Maria La Maida, ad attendere l’evolversi di alcune circostanze su cui l’Ordine sta lavorando per risolvere questioni contingenti, ma non pertinenti alla situazione di Sanza, prima di formalizzare ogni decisione del caso. “Ad oggi, tuttavia, il lavoro posto in essere dal Sindaco, dall’Assessore alle politiche Sociali, di concerto con S.E. Mons. De Luca, ci pone nella condizione di avere comunque una soluzione valida al superamento del problema. In sintesi, la Scuola Paritaria Maria Josè di Sanza non solo non chiude ma sarà anche potenziata. Ogni decisione a riguardo, sarà assunta a tempo debito. Lodevole anche l’interesse da parte di alcuni cittadini alla questione, in primis la Confraternita SS Sacramento e Rosario, nel manifestare solidarietà alle suore e preoccupazione per l’ipotesi di trasferimento. Rassicuro tutti che nulla è lasciato al caso e che presto sarà data giusta soluzione alla questione” ha riferito il sindaco.