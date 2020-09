Scuola, De Luca: “I trasporti non sono ancora pronti”

“Il trasporto scolastico è un altro dei problemi discussi e per i quali non apriamo il 14 settembre la scuola, perché i comuni non sono pronti”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine dell’incontro con i cittadini a Vallo della Lucania. “Abbiamo deciso – ha spiegato De Luca – un contributo straordinario ai comuni per servizi integrativi, altrimenti li facciamo noi come Regione, impegniamo il settore del trasporto privato, ci sono decine di società che fanno gite scolastiche che ora non si fanno e a noi servono centinaia di bus in più per garantire trasporto scolastico”. De Luca ha sottolineato che il lavoro di preparazione dell’apertura dell’anno scolastico si svolge “sperando che arrivino da Roma le forniture di banchi singoli che il Governo si è impegnato a mandare. So bene che la carenza in Campania, Sicilia e Lazio è molto forte e non potrà arrivare tutto in 24 ore, ma mandiamo i banchi singoli altrimenti neanche dopo le elezioni possiamo essere tranquilli per l’avvio dell’anno scolastico”. “Fra qualche settimana avremo la diffusione del virus dell’influenza. Sarà un passaggio decisivo perché il piano tamponi funzioni. Dobbiamo sapere in 24 ore se chi ha la febbre ha influenza o covid, altrimenti avremo i pronto soccorso degli ospedali inondati”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a Vallo della Lucania. “E’ una sfida determinante – ha aggiunto – che dobbiamo vincere, ma dobbiamo essere pronti a questa sfida per ottobre. Siamo usciti da mesi terribili, nessuno in Italia aveva pensato che la Campania reggesse l’onda dell’epidemia. Abbiamo retto, oggi in Italia nessuno si permette di fare risatine quando si parla di Napoli e della Campania e dobbiamo continuare questo lavoro”.