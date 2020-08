Scuola, Cupparo: “Monitoraggio delle aule per garantire la ripresa delle lezioni in presenza”

In vista del prossimo anno scolastico, in Basilicata è in corso un monitoraggio sulla “situazione delle aule e la disponibilità dei banchi perché le lezioni possano avvenire dappertutto in presenza”: lo ha detto l’assessore regionale all’istruzione, Franco Cupparo, spiegando che i le verifiche stanno avvenendo in collaborazione di Ufficio scolastico regionale, Province e Comuni. “Se per le aule e le sedi degli istituti di ogni ordine e grado complessivamente la situazione è soddisfacente – ha aggiunto – non lo è altrettanto per i nuovi banchi. A Potenza dopo la disponibilità dei locali del Seminario nuovo e a Matera non ci sono problemi particolari evidenziati, ma tuttavia diventa necessario proseguire in dettaglio il monitoraggio in tutti gli altri centri sedi di istituti scolastici. Le preoccupazioni invece sono per gli arredi. Il Comitato tecnico scientifico per l’emergenza ha indicato il banco monoposto come una delle misure utili per consentire il distanziamento tra gli alunni. Oltre a garantire la sicurezza, l’acquisto dei nuovi banchi permette di rinnovare arredi spesso molto obsoleti. Per questo, come è noto, il Ministero ha deciso di avviare una gara europea, attraverso il Commissario straordinario di Governo, per un acquisto massivo di banchi monoposto. Le scuole hanno potuto scegliere fra quelli tradizionali e quelli innovativi attraverso una apposita rilevazione. Ma ad oggi raccogliamo numerose segnalazioni di dirigenti scolastici che a poco più di un mese dall’inizio del nuovo anno scolastico – ha concluso Cupparo, in una nota diffusa dall’ufficio stampa della giunta regionale – non sanno ancora come poter tenere le lezioni in aula”.