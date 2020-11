Scuola, alla Basilicata 1 milione per la didattica a distanza

La Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha firmato il decreto che assegna alla Basilicata poco più di un milione di euro “per tablet, pc e connessioni” che favoriranno la didattica a distanza in 115 istituti lucani, in particolare per gli studenti meno abbienti: lo ha reso noto lo stesso Ministero ricordando che, in totale, il decreto ha assegnato fondi per 85 milioni di euro. L’assegnazione dei fondi è stata decisa tenendo conto “del numero di alunni di ciascun istituto e dell’indicatore Ocse Escs che consente di individuare le scuole con un contesto di maggior disagio socio-economico e dove sono meno diffuse le dotazioni digitali”. “Come Ministero – ha spiegato Azzolina – non abbiamo mai smesso, in questi mesi, di investire sul digitale. Continueremo a farlo. Abbiamo messo risorse su tablet, pc e connessioni, ma anche sulla formazione dei docenti e del personale”.