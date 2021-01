Dopo la scossa della notte in Basilicata, questa mattina nuova scossa di terremoto di magnitudo tra 3.2 alle 08:31 in provincia di Salerno. L’epicentro è stato registrato dall’istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia a Salvitelle (SA). La scossa è stata avvertita in buona parte del Vallo di Diano e zone limitrofe della Lucania. Al momento non si segnalano danni.