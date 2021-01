Scontri tra tribù in Darfur: 83 morti e 160 feriti in 48 ore

Negli scontri tra tribù rivali in Darfur sono morte 83 persone nelle ultime 48 ore secondo l’ultimo bilancio a due settimane dalla fine della missione di pace nella regione occidentale del Sudan, istituita da Minuad e Unione africana. Si contano anche 160 feriti tra i membri delle forze armate, ha scritto sui Twitter il Comitato medico centrale vicino al movimento di contestazione che ha condotto alla caduta del presidente Omar al Bashir. L’agenzia ufficiale sudanese ha riferito di 48 morti e 97 feriti e ha aggiunto che gli scontri tra la tribù Al-Massalit e un gruppo di nomadi arabi proseguono. Alcune milizie armate, che parteggiano per i nomadi, hanno attaccato El-Geneina e molte abitazioni sono state incendiate. Khartum ha imposto il coprifuoco sabato e il premier Abdallah Hamdok ha inviato una delegazione di “alto livello” per tentare di ristabilire l’ordine. L’Onu ha espresso “profonda preoccuazione” per gli sviluppi violenti e il segretario generale Antonio Guterres “ha chiesto alle autorità sudanesi di impiegare tutti gli sforzi per pervenire a una descalation della situazione e mettere fine ai combattimenti, restaurare l’ordine e la legge e garantire la protezione dei civili”.