Schiacciato dal tir a Paduli (BN), identificato un 33enne iracheno

E’ stato identificato il giovane morto schiacciato dopo essersi nascosto sotto il pianale di un Tir nel piazzale di un’ impresa a Paduli (Benevento) il 24 settembre scorso, Si tratta di un 33 enne iracheno, nato a Shardhour Assulaymanya, nella regione del Kurdistan. All’ identificazione si è giunti con le indagini dei Carabinieri, coordinate dalla Procura di Benevento. L’ autotreno proveniva da Brindisi e, al momento dell’accesso al piazzale interno dell’azienda, il 33 enne rimase schiacciato durante la manovra. . A carico dell’autista del Tir, di nazionalità bulgara, non sono emersi indizi favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, nè responsabilità per omicidio colposo. L’ autista è rimasto a disposizione dei magistrati venendo ospitato nella ditta sannita, consentire gli accertamenti. I familiari del 33 enne iracheno sono stati avvertiti per il riconoscimento, effettuato dai suoi genitori il 9 dicembre, dinanzi al consolato italiano di Erbil, in Iraq, Il verbale è stato successivamente trasmesso all’ambasciata irachena a Roma e poi alla Procura. Ora la salma del giovane potrà essere rimpatriata.