Sanza (SA) – Solo un piccolo gesto di solidarietà. “Mai Soli, iniziativa solidale per un Natale speciale”

Sanza (SA) – Solo un piccolo gesto di solidarietà e di attenzione per chi ha necessità. Il pranzo di Natale a casa per gli anziani soli e per le persone in difficoltà in questo Natale 2020 è stato donato da il “Giardino dei Ciliegi” con il supporto di alcune famiglie volenterose, con il plauso dell’amministrazione comunale e l’ausilio dei clontari della Protezione Civile. Ieri, 25 dicembre, giorno del Santo Natale, la preprazione e poi la consegna a domicilio del pranzo solidale donato alle persone anziane e sole ed alle famiglie in difficoltà. Con il prezioso ausilio dei volontari della Protezione Civile, gruppo Lucano, sezione di Sanza, è stato consegnato per le ore 13.00 il pranzo di Natale presso le abitazioni di coloro che ne hanno fatto richiesta. Oltre venti i pasti consegnati. Un progetto solidale nato con il solo scopo di regalare un sorriso ed un conforto alle persone anziane che a causa delle restrizioni del Covid, non hanno potuto trascorrere il giorno di Natale con i propri congiunti che vivono all’estero o in altra località. “Un gesto straordinariamente bello, profondo. E’ quel piccolo segnale, fondamentale però, per far rinascere quello spirito di comunità che spesso richiamiamo. Ho visto negli occhi dei volontari la bellezza di sentirsi una grande famiglia. La bellezza dei valori di unità e di fraternità che per fortuna ancora esistono – così il sindaco di Sanza Vittorio Esposito, che si è voluto recare di persona, ieri mattina, a afre gli auguri ai volontari che hanno realizzato questo progetto solidale: “Mai Soli, iniziativa solidale per un Natale speciale”. Un esempio concreto di cosa si può fare per gli altri, in silenzio, senza clamore. “Grazie duqnue a nome di tutta l’amministrazione comunale, a tutti coloro che si prodigano per gli altri. I nostri migliori auguri di Buon Natale>> ha concluso il sindaco Esposito.