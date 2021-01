Sanza (SA) – Sette casi Covid accertati negli ultimi tre giorni. E’ questa la novità che interessa la comunità di Sanza dopo che per circa un mese non si erano registrati nuovi casi. I sette casi sono riconducibili a due diversi nuclei familiari, ma collegati, a quanto pare da un’unica fonte di contagio. Le persone contagiate sono in buone condizioni di salute. Si stà procedendo al tracciamento ed ai relativi tamponi di verifica da parte della ASL di Salerno. Il sindaco Esposito ha esortato, ancora una volta, tutti a tenere comportamenti responsabili. “Abbassare la guardia significa prestare il fianco alla diffusione del virus con conseguenze pericolose – ha riferito il sindaco – ora più che mai che siamo dinanzi la possibilità di un ritorno in classe da parte dei nostri ragazzi è necessario scongiurare il diffondersi ulteriore del virus. Alle persone contagiate l’augurio di una pronta guarigione” ha concluso il sindaco Esposito che nei giorni scorsi ha già effettuato il vaccino in quanto medico di base.